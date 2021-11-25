Титов предложил дать годовую отсрочку по всем налогам предприятиям, пострадавшим во время пандемии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, в частности дать годовую отсрочку по всем налогам. Соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

Титов предложил регионам продлить на год срок всех непогашенных займов, выданных из бюджета бизнесу пострадавших отраслей, изменить принцип кредитной программы ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых) на невозвратный при выполнении условий по сохранению штата.

Также среди предлагаемых мер поддержки: увеличение максимального периода предоставления дополнительных субсидий в размере МРОТ до восьми недель; расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр малых и средних предприятий, передает ТАСС.

В конце октября правительство России выделило более 38 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с COVID-19.

На прошлой неделе Титов выразил мнение, что вводимые в стране антиковидные меры, в том числе и QR-коды, должны быть более системными.

