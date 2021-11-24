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В России более 30 тысяч детей болеют COVID-19

22:56, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России более 30 тысяч детей болеют COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России более 30 тысяч детей с COVID-19 получают медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

С начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом россиян. Это меньше, чем во многих странах, но из-за распространения штамма «дельта» число случаев неуклонно растет.

В Минздраве подчеркнули, что более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

«Реальное время» в конце августа побывало в «красной зоне» инфекционного госпиталя ДРКБ Татарстана. Врачи рассказали, как дети болеют коронавирусом и как они реабилитируются после перенесенного заболевания.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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