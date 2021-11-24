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Песков рассказал о прививке Путина назальной вакциной

20:59, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков рассказал о прививке Путина назальной вакциной
Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Препарат Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов, в том числе и температуры, у него не было, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин во время совещания рассказал о том, как ему шприцем впрыснули назальную вакцину от COVID-19. Глава государства отметил, что уже позанимался спортом и никаких побочных эффектов не заметил.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин вызвался принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Соответствующее согласие на участие в исследовании он договорился подписать с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.

В понедельник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.

Татьяна Леухина
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