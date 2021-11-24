Госдума может в декабре рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах могут рассмотреть в Госдуме в первом чтении в декабре. Его обсудит профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции после завершения сбора отзывов и предложений.

Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разослали в регионы для получения отзывов до 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате комитета.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о переносе обсуждения. Изначально проведение заседания назначили на сегодняшний день, в нем должны были принять участие глава Минздрава Михаил Мурашко, главы Минцифры Максут Шадаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Диана Жиленкова