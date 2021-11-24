В России вырос спрос на вакцинные туры от COVID-19 за рубежом

Среди россиян примерно в полтора-два раза за последние полтора месяца вырос спрос на туры за границу для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она рассказала в ходе пресс-конференции, что спрос вырос с конца октября и продолжает расти до сих пор. Для вакцинации граждане России могут направиться в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию, и они также проявляют инициативу и предлагают подобные туры у себя. Список доступных стран тем временем расширяется.

При этом Ломидзе считает, что такой туризм вряд ли станет массовым и не стоит ожидать многомиллионного потока, максимум несколько десятков тысяч туристов.



Фото: Максим Платонов

В Казани тем временем беременные женщины все чаще вакцинируются от COVID-19. В одной из женских консультаций города привились почти 70% пациенток.



Дарья Акимова