В казанских автобусах могут установить систему обеззараживания воздуха

В казанских автобусах могут появиться системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от коронавируса. Испытания системы очистки воздуха «Тиокрафт» уже прошли в общественном транспорте Ярославля.

Вопрос установки в автобусах воздухоочистителей концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» прорабатывается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре, рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Установка крепится на потолке в салоне автобуса и обеспечивает непрерывное обеззараживание воздуха. Управление осуществляется из кабины водителя, сообщает пресс-служба «Ростеха».

В октябре прошлого года в метро Казани запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха.



Татьяна Леухина