В казанских автобусах могут установить систему обеззараживания воздуха
В казанских автобусах могут появиться системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от коронавируса. Испытания системы очистки воздуха «Тиокрафт» уже прошли в общественном транспорте Ярославля.
Вопрос установки в автобусах воздухоочистителей концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» прорабатывается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре, рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.
Установка крепится на потолке в салоне автобуса и обеспечивает непрерывное обеззараживание воздуха. Управление осуществляется из кабины водителя, сообщает пресс-служба «Ростеха».
В октябре прошлого года в метро Казани запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха.
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