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В казанских автобусах могут установить систему обеззараживания воздуха

17:29, 24.11.2021
В казанских автобусах могут установить систему обеззараживания воздуха
Фото: rostec.ru

В казанских автобусах могут появиться системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от коронавируса. Испытания системы очистки воздуха «Тиокрафт» уже прошли в общественном транспорте Ярославля.

Вопрос установки в автобусах воздухоочистителей концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» прорабатывается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре, рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Установка крепится на потолке в салоне автобуса и обеспечивает непрерывное обеззараживание воздуха. Управление осуществляется из кабины водителя, сообщает пресс-служба «Ростеха».

В октябре прошлого года в метро Казани запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха.

Татьяна Леухина
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