Минниханов обсудил посещение российскими мусульманами хаджа в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом. Глава республики затронул тему паломничества российских мусульман в 2022 году.



Он напомнил, что в России применяется вакцина «Спутник V», процесс ее регистрации в ВОЗ еще идет.

— Но мы хотим заранее договориться, что бы российских паломников пускали с вакцинацией, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента РТ

Глава республики с пониманием отнесся к тому, что перед руководителями Саудовской Аравии стоит серьезная задача обеспечить безопасность людей. Он уверен, что совместными договоренностями удастся организовать паломничество.



Заместитель министра по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат пообещал рассмотреть этот вопрос.

Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии в этом году ограничили число паломников в Мекку 60 тысячами человек. Совершить хадж смогли только мусульмане королевства, все они были вакцинированы от COVID-19.



Татьяна Леухина