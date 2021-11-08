Итоги дня: переполох с QR-кодами, на Татарстан надвигаются морозы, мигранты атаковали границу Польши
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 ноября.
- С сегодняшнего дня в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации, после чего многие граждане столкнулись с тем, что на портале «Госуслуги» у них преждевременно прекратили действовать сертификаты о вакцинации, хотя года с момента прививки еще не прошло. Вслед за этим перестал работать из-за нагрузки и сам портал. Панику среди россиян быстро развеяли в Минздраве и Минцифры — срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев из-за технического сбоя, сбой устранили. В Кремле также заверили, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых.
- Минпросвещения РФ выступило с инициативой приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. В ведомстве уже призвали Совет Федерации рассмотреть это предложение, которое в перспективе должно повысить уровень ответственности всех субъектов системы профилактики.
- По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе похолодает — дневные температуры опустятся до 0 градусов и ниже, ночные — до -9 градусов. В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, в Татарстане ожидается снег. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в республике в следующий понедельник возможны снегопад и метель, а температура опустится до минус 5—7 градусов. Ухудшение погоды ожидается во всем ПФО.
- Днем Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о многочисленной группе беженцев, направляющейся к границе с Польшей. В итоге произошла стычка между мигрантами и польскими пограничниками. Последние применили слезоточивый газ против непрошеных гостей, пытающихся пересечь границу. В погранкомитете Белоруссии заявили, что на границе задействовали авиацию, чтобы оказать психологическое давление на беженцев. В Польше утверждают, что мигранты пытались разрушить забор на границе, но пересечь ее им не удалось. Однако не исключено, что они предпримут новую попытку.
- В Казани уровень коллективного иммунитета достиг отметки в 54,4% — по данным на утро 8 ноября, от коронавируса провакцинированы 570 900 совершеннолетних жителей города. Из них чуть более 42 тысяч человек сделали прививку за прошлую неделю. В общей сложности в Татарстане первый компонент получили 1 692 678 человек. На сегодняшний день казанцам доступны три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».
- Заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершили 10 сентября, готов к запуску. Его первая нитка на сегодняшний день заполнена техническим газом, вторая пока готовится к заполнению.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что дата встречи глав МИД стран «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — не определена, 11 ноября ее точно не будет. «Сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в «нормандском формате», — объяснил он.
- Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовали учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения завершатся 12 ноября.
- Вдоль первой очереди Вознесенского тракта в Казани планируется построить 11 ЖК, детсады, школы и поликлинику. Речь идет о территории 293 га в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя в Советском районе. Строительство планируется по утвержденному в марте 2021 года проекту.
- Кроме того, в столице Татарстана на общественные обсуждения планируется вынести проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство магистрального тепловода №5 по улицам Аделя Кутуя, Даурской, Рихарда Зорге, Карбышева, Курчатова, Комарова, Оренбургский тракт до улицы Технической», взаимоувязывающий развитие территории в районе Вознесенского тракта.
- В Татарстане в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, выявили 135 нарушений введенных антиковидных ограничений. Большую часть их них совершили должностные и юридические лица — 76, оставшиеся 59 правонарушений — индивидуальные предприниматели. В числе выявленных нарушений — оказание услуг общепита без проверки QR-кода, продажа непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 кв. м без проверки QR-кода и т.д.
- После того как в Нижнекамске «антиваксеры» захватили один из торговых центов, и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин призвал закрывать ТЦ, в которых выявят нарушения антиковидных ограничений. «Если мы один торговый центр закроем из-за несоблюдения правил, то ничего страшного не случится», — убежден он.
- Тем временем Российский совет торговых центров обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой за государственной поддержкой для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. Организация просит включить их индустрию в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и ввести безналоговый период по прошедшим нерабочим дням по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, а также компенсировать разницу между МРОТ и реальной зарплатой сотрудников.
- С начала 2021 года в Казани построили и отремонтировали 2 млн квадратных метров дорог. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов в этом году было выделено 14,7 млрд рублей. Ремонт затронул 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Казани возле Речного порта планируется создать непрерывную благоустроенную набережную протяженностью более 10 км. Прилегающая к нему территория площадью 247 га находится в многофункциональной зоне развития. Там намерены построить деловые и культурные центры и жилые дома.
- Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI), в состав которой входит уроженец Казани Денис Шарипов, выиграла турнир Major 2021 по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) в Швеции. За победу она получила $1 миллион.
- В Пенсионном фонде России напомнили, что предусмотрено четыре основания для прекращения выплаты пенсий. Первое — если человек не получает положенную сумму на протяжении полугода, второе — если россиянин вовремя не подтвердил инвалидность. В-третьих, пенсия по потере кормильца не выплачивается после достижения ее получателем совершеннолетия. И последнее — иностранцы и лица без гражданства теряют пенсию, если у них заканчивается действие вида на жительство.
- Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. По задумке ведомства, это позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, как следствие, увеличить доходы бюджета государства. Центробанк идею не поддержал, считая, что существуют риски оборота криптовалют в России.
- Советский райсуд Казани приговорил к трем годам колонии строгого режима 33-летнего Андрея Усачева, совершившего умышленный поджог здания опорного пункта полиции в микрорайоне Дербышки. Наказание назначили с учетом рецидива — на момент преступления у него была непогашенная судимость.
- В Москве суд в очередной раз оштрафовал Telegram и компанию Google — на 4 и 2 млн рублей соответственно. Административное наказание вновь назначено за отказ удалять запрещенную в России информацию.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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