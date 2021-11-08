В Пенсионном фонде назвали причины для прекращения выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России рассказали, при каких условиях может прекратиться выплата пенсий. Сообщил об этом «Московский комсомолец».
Начисление средств могут приостановить в четырех случаях. Первый — это когда россияне не получают положенную сумму на протяжении шести месяцев. Во-вторых, выплаты прекращаются, если гражданин вовремя не подтвердил инвалидность.
Третьей причиной может стать окончание срока действия вида на жительство. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства РФ. И в последнем случае речь идет о пенсии по потере кормильца. Ее перестают платить по достижении 18 лет.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд скоро прекратит выплаты иностранным гражданам, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым