Вдоль первой очереди Вознесенского тракта в Казани построят 11 ЖК, детсады, школы и поликлинику

На территории 293 га в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя в Советском районе Казани хотят построить 11 жилых комплексов на 851 тыс. кв. м жилья для почти 38 тыс. человек, сообщает мэрия города.



Предусмотрены объекты социальной инфраструктуры: 6 школ, 14 детских садов, поликлиника, рассчитанная на 400 взрослых и 300 детских посещений в смену. Площадь озеленения — 36 га. Строительство планируется по утвержденному в марте 2021 года проекту.

В августе утверждали проект планировки территории в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины и Рихарда Зорге под жилую и социальную застройку.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко