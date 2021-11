Команда NAVI с казанцем в составе выиграла турнир по CS:GO и забрала $1 млн

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) выиграла турнир Major 2021 по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) в Швеции и получила $1 миллион.

В состав команды входит уроженец Казани Денис Шарипов. Лучшим игроком стал Александр s1mple Костылев.

Just as expected. Congratz to @s1mpleO on the well-deserved #PGLMajor Stockholm 2021 MVP medal!



: https://t.co/k8VdSGyczV#CSGO #navination pic.twitter.com/C3xbSaeQRC