Минздрав и Минцифры: срок действия QR-кодов остается прежним

Фото: Ринат Назметдинов

В Минцифры и Минздраве России прокомментировали информацию о том, что у многих пользователей преждевременно прекратилось действие сертификатов о вакцинации.

По данным министерств, срок действия QR-кодов остается прежним.



— Некоторые пользователи портала «Госуслуги» утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — отметили в ведомствах.

Напомним, с 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенной инфекции. Он будет формироваться не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.