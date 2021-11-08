В Белоруссии заявили о сотнях беженцев, направляющихся к польской границе

Фото: кадр видео

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о многочисленной группе беженцев, которые направляются к границе с Польшей. Сейчас группа движется туда с вещами вдоль трассы, сообщает «РИА Новости».



Погранстража Польши множество раз рапортовала, что «тысячами вытесняет мигрантов», подчеркнули в Госпогранкомитете и заявили, что мигрантов на этот шаг сподвигло «равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

Видео с мигрантами, идущими по трассе в Гродненской области, публикуются в социальных сетях. Беженцы идут по дороге вместе с детьми и багажом. Как сообщают авторы видео, беженцы направляются к пункту пропуска «Брузги».

В последнее время Литва, Латвия и Польша делают все больше заявлений о задержании на границе с Белоруссией большого количества мигрантов. Страны обвиняют Минск в создании миграционного кризиса.

Белорусские власти придерживаются позиции, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов. Президент Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, поскольку из-за санкций со стороны Запада у нее на это нет больше ресурсов.

Маргарита Головатенко