В Казани построили и отремонтировали 2 млн квадратных метров дорог — это много или мало?

С начала 2021 года в Казани построили и отремонтировали 2 млн квадратных метров дорог. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов в 2021 году было выделено 14,7 млрд рублей. Об этом сообщили во время «делового понедельника» в мэрии столицы Татарстана.

В том числе ремонт затронул 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов. На это направили 4,4 миллиарда.

Еще 8 млрд рублей ушло на строительство Вознесенского тракта, дороги-дублера Горьковского шоссе, дорог в рамках проекта развития Большого Казанского кольца, петли на Оренбургском тракте, подземного пешеходного перехода на ул. Мавлютова. Также 2,3 млрд было получено на реализацию программы «Наш двор».

Фото kzn.ru

— Еще до Универсиады 2013 года мы мечтали, чтобы Казань получала 5,5—6 млрд рублей на ремонт дорог. Сегодня есть федеральные программы, в том числе нацпроект «Безопасные качественные дороги», есть поддержка из республиканского бюджета, внимание нашего президента Рустама Минниханова к этой сфере, — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. — Больше 14 млрд рублей на дорожные работы — это абсолютный рекорд. И мы отремонтировали и построили 2 млн квадратных метров дорог — это тоже наш рекорд. Надеемся, что федеральные национальные проекты будут продолжены.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Казани качественное асфальтобетонное покрытие уложено на 11 участках улиц: Белинского, Гагарина, Голубятникова, Беломорской, Маршала Чуйкова, Гладилова, Рауиса Гареева, Магистральной, Лесной, проезде Хезмэт, в Старательном переулке в жилом массиве Вознесенское. В ходе подготовки к открытию воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери провели ремонт следующих улиц — Большой Красной, Пушкина, Театральной, площади Свободы, Федосеевской, Дзержинского, Япеева, Карла Маркса, Татарстан, Оренбургского тракта, проспекта Универсиады, Тихомирнова.

Были проложены тротуары и проезды к новым школам и детским садам по ул. Альфии Авзаловой в жилом комплексе «Салават купере», в жилых комплексах «Весна-2» и «Новые горки», к отремонтированным дворам по проспекту Победы, улицам Татарстан, Меридианной, Бондаренко, Серова, Латышских стрелков, Ломжинской и т.д.

Фото tatarstan.ru

2 млн квадратных метров отремонтированных и построенных дорог в Казани в 2021 году — это:

На 200 тыс. кв. м больше по сравнению с аналогичным периодами 2019—2020 годов : в конце октября 2019-го и 2020 годов сообщалась, что общая площадь ремонта дорог в столице Татарстана составила по 1,8 млн кв. метров.

: в конце октября 2019-го и 2020 годов сообщалась, что общая площадь ремонта дорог в столице Татарстана составила по 1,8 млн кв. метров. В 11,5 раза меньше площади дорожного полотна, которое планируется отремонтировать в Москве в этом году, — 23 млн кв. м.

в этом году, — 23 млн кв. м. 11,3% от площади укладки дорожного покрытия в 84 субъектах России по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» — она составляет 17,7 млн кв. метров.

по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» — она составляет 17,7 млн кв. метров. В 2,5 раза меньше площади восстановленных дорог в Волгограде — 5 млн кв. м. Правда, такого результата южному городу удалось добиться за целых восемь лет.

— 5 млн кв. м. Правда, такого результата южному городу удалось добиться за целых восемь лет. Десятая часть от плана по ремонту дорог в Москве в 2020 году — в столице России планируется провести капитальный ремонт более 20 инженерно-транспортных объектов и почти 20 млн кв. м дорог.

— в столице России планируется провести капитальный ремонт более 20 инженерно-транспортных объектов и почти 20 млн кв. м дорог. Примерно столько же дорог в этом году отремонтируют в Новосибирской области (1,9 млн кв. м) и столько уже отремонтировали в Тверской области.

(1,9 млн кв. м) и столько уже отремонтировали в Тверской области. В 14,2 раза больше плана по ремонту дорог в Ростове-на-Дону — в 2021 году там хотят отремонтировать всего 140 тыс. кв. м дорожного полотна.

— в 2021 году там хотят отремонтировать всего 140 тыс. кв. м дорожного полотна. Примерно 1,4% от общей площади дорожного покрытия, которое хотят привести в порядок в 2021 году по всей России, — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» хотят положить новый асфальтобетон на площади 137,8 млн кв. метров.

Дарья Пинегина