Вдоль казанского речного порта построят набережную длиной 10 километров
Возле казанского речного порта планируется создать непрерывную благоустроенную набережную протяженностью более 10 км. Об этом во время «делового понедельника» рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.
Территория возле порта площадью 247 га находится в многофункциональной зоне развития. Здесь планируется построить деловые и культурные центры и жилые дома.
Подробнее о том, как будут застраиваться городские территории, — в материале «Реального времени».
В начале сентября в Казани утвердили проект реновации части территории у речпорта площадью 71,2 га.
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