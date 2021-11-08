Торговые центры попросили поддержку у государства

Фото: Максим Платонов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил государственную поддержку для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. Обращение организация направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Сообщает об этом «РИА Новости».

Совет торговых центров просит включить их индустрию в список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. Также они просят ввести безналоговый период по прошедшим нерабочим дням по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, и компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников.

С начала 2021 года торговые центры недополучили до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом, а в течение нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, эта цифра составила около 85%.

Фото: Ринат Назметдинов

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Дарья Акимова