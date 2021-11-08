В Татарстане прививку первым компонентом сделали 1 692 678 человек

В Татарстане первым компонентом привились 1 692 678 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

1 127 854 татарстанца полностью вакцинировались от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, в Казани привиты 570,9 тысячи человек, в том числе 42 тысячи — за неделю. Это 54,5% от численности населения.

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в республике — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина