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В Татарстане прививку первым компонентом сделали 1 692 678 человек

11:50, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку первым компонентом сделали 1 692 678 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане первым компонентом привились 1 692 678 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

1 127 854 татарстанца полностью вакцинировались от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, в Казани привиты 570,9 тысячи человек, в том числе 42 тысячи — за неделю. Это 54,5% от численности населения.

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в республике — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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