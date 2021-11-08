Суд оштрафовал Telegram и Google за неудаление запрещенного контента

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 млн рублей мессенджер Telegram и еще на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным пресс-секретаря суда, сегодня ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что за шесть месяцев 2021 года компания Google удалила больше половины незаконного контента по требованию российских властей.

В начале октября приставы начали взыскивать с социальной сети Twitter административные штрафы на сумму почти 13 млн рублей.



Татьяна Леухина