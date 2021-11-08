Синоптик: в Татарстане в следующий понедельник ожидается снегопад и метель

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане через неделю ожидаются снегопад и метель. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, погода ухудшится уже в следующий понедельник.

По его словам, уже в ближайшие выходные в Татарстане температура опустится до -1... -3 градусов. В следующий понедельник станет еще холоднее — минус 5—7 градусов. Аналогичная погода будет наблюдаться и в соседней Республике Марий Эл.

В четверг и пятницу, 11 и 12 ноября, в Татарстане и Йошкар-Оле Синенков прогнозирует дожди со снегом, пишет ТАСС. Ухудшение погоды ожидается во всем Приволжском федеральном округе.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Затем похолодание, которое мы ожидаем в конце текущей недели и начале следующей недели, уже будет достаточно устойчивым, и можно будет говорить о приходе зимней погоды в Верхнем и Среднем Поволжье и Предуралье, — рассказал Синенков.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане похолодает уже на этой неделе. По прогнозу синоптиков, дневные температуры опустятся до 0 градусов и ниже, ночные — до -9 градусов. В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, в Татарстане временами возможны осадки, в основном в виде снега.



Татьяна Демина