Под Казанью стартовали учения миротворческих сил ОДКБ
Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища начались учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Они завершатся 12 ноября.
Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Командующий ЦВО Александр Лапин сообщил, что в ходе учения военнослужащие поэтапно отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа, передает «Интерфакс».
Всего в учениях задействовали около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Военные шести государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань в субботу.
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