С 30 октября в Татарстане выявлено более 130 нарушений антиковидных мер

Фото: Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в период с 30 октября по 7 ноября полицейские зафиксировали 135 нарушений ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. 59 из них совершили индивидуальные предприниматели, остальные 76 правонарушений принадлежат должностным и юридическим лицам.

В число выявленных нарушений входят оказание услуг общественного питания без проверки QR-кода (24), продажа непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 кв. м без проверки QR-кода (25), работа заведений после 23.00 (39), оказание услуг по курению кальяна (15), деятельность ломбарда (5), оказание услуг без индивидуальных средств защиты (8) и отсутствие специальной разметки, а также несоблюдение социальной дистанции (3), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: Максим Платонов

Назначили и крупные штрафы. Например, по 500 и 150 тысяч рублей. По 10 материалам выписаны штрафы на сумму 30 тысяч рублей и др.

Соблюдение коронавирусных ограничений проверяется и в общественном транспорте. Например, в прошлом месяце в Казани выявили более 15 тысяч нарушителей масочного режима.

Диана Жиленкова