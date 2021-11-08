И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района РТ призвал закрывать ТЦ в случае «ковидных» нарушений

И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин призвал закрывать торговые центры, в которых выявят нарушения введенных в Татарстане «ковидных» ограничений. С такой инициативой он выступил после того, как в Нижнекамске противники вакцинации «захватили» один из ТЦ.



— Если мы один торговый центр закроем из-за несоблюдения правил, то ничего страшного не случится, — заявил Муллин. Полицию он попросил внимательнее следить за соблюдением порядка, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале ноября в Нижнекамске «антиваксеры» начали пускать в торговый центр всех желающих без предъявления QR-кода. Голос за кадром видео, размещенного в интернете, говорил людям: «Проходите, ничего показывать не надо. Мы отменили, конечно. Мы здесь власть».

Нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности. Ими оказались жители Набережных Челнов — 31-летняя женщина и 39-летний мужчина.



Татьяна Демина