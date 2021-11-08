В Казани утвердили проекты планировки крупных объектов инженерных коммуникаций

Фото: Роман Хасаев (архив)

В 2021 году исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории нескольких крупных объектов инженерных коммуникаций. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Власти утвердили следующие проекты: «Закольцовка газопровода среднего давления по ул. Воровского, Фатыха Амирхана Ново-Савиновского района г. Казани», «Строительство подстанции 110 киловольт Азино закрытого типа с реконструкцией сооружений», «Инженерные сети и сооружения за пределами площадки парогазовой установки — 250» (в районе ул.Тэцевская), «Схема выдачи мощности ПГУ «ПАО «Казаньоргсинтез».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На общественные обсуждения планируется вынести проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство магистрального тепловода №5 по улицам Аделя Кутуя, Даурскаой Рихарда Зорге, Карбышева, Курчатова, Комарова, Оренбургский тракт до улицы Технической», взаимоувязывающий развитие территории в районе Вознесенского тракта.

Кроме того, до конца года утвердят проект планировки и межевания территории линейного объекта «Закольцовка газопровода среднего давления по ул. Васильченко, Горьковское шоссе г. Казань».

Власти планируют приступить к подготовке документации по планировке территорий 12 прибрежных парков вдоль реки Казанки общей площадью 1536 га на основании стратегии, выполненной студией Orchestra Design.

Татьяна Леухина