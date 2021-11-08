Жители Татарстана жалуются на прекращение действий сертификатов о вакцинации на госуслугах

На портале госуслуг у многих пользователей из Татарстана преждевременно прекратилось действие сертификатов о вакцинации. Как сообщили в оперштабе, это произошло из-за обновления ПО и вступления в силу новых правил о единой форме сертификата.



Проблема коснулась не только жителей республики — жалуются на внезапное отсутствие действующего QR-кода повсеместно.

На «Госуслугах» обязуются восстановить прежние сроки действия сертификата в течение дня. Сам портал сейчас недоступен из-за большого количества желающих проверить свои QR-коды.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко