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Жители Татарстана жалуются на прекращение действий сертификатов о вакцинации на госуслугах

10:03, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Жители Татарстана жалуются на прекращение действий сертификатов о вакцинации на госуслугах
Фото: realnoevremya.ru

На портале госуслуг у многих пользователей из Татарстана преждевременно прекратилось действие сертификатов о вакцинации. Как сообщили в оперштабе, это произошло из-за обновления ПО и вступления в силу новых правил о единой форме сертификата.

Проблема коснулась не только жителей республики — жалуются на внезапное отсутствие действующего QR-кода повсеместно.

На «Госуслугах» обязуются восстановить прежние сроки действия сертификата в течение дня. Сам портал сейчас недоступен из-за большого количества желающих проверить свои QR-коды.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Никогда такого не было в этомстане...и вот опять...
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