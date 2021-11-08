Песков: власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодняшнюю ситуацию с QR-кодами Песков связал с техническим сбоем. По его мнению, ничего страшного в этом нет, поскольку система госуслуг совершенствуется, приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенной инфекции. Сертификаты, которые были сформированы до вступивших в силу изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта. Сообщалось о важном изменении: срок действия сертификатов сократили до 6 месяцев вместо 1 года раньше. С этим столкнулись ряд пользователей портала «Госуслуги». Однако позже оперштаб заявил, что это ошибка и сбой в работе сайта.



Татьяна Леухина