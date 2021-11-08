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Минпросвещения России предложило приравнять к террористическим действиям нападения на школы

14:43, 08.11.2021
Минпросвещения России предложило приравнять к террористическим действиям нападения на школы
Фото: realnoevremya.ru

Минпросвещения России предложило приравнять к террористическим действиям нападения на школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Ларису Фальковскую.

Фальковская предложила рассмотреть это в качестве законодательной инициативы Совету Федерации. Она считает, что это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане новый учебный год стартовал с усиления охраны в школах после трагедии, произошедшей в мае в казанской гимназии №175. В школах устанавливаются современные металлорамки и металлодетекторы, системы контроля, экстренного оповещения и тревожные кнопки.

Дарья Акимова
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