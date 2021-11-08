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Минэкономразвития России предложило признать майнинг криптовалют предринимательством

15:18, 08.11.2021
Минэкономразвития России предложило признать майнинг криптовалют предринимательством
Фото: pxfuel.com

Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. С ним согласились в Минэнерго и Госдуме РФ. Об этом сообщают «Известия».

По мнению ведомств, ему можно присвоить ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения. Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии. Признание его предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и увеличить доходы бюджета государства.

Центральный банк России идею не поддержал, считая, что существуют риски оборота криптовалют в России. При этом эксперты и представители отрасли в целом позитивно оценили идею.

Фото: bitgid.com

В октябре Россия заняла третье место по майнингу биткоина, согласно данным Кембриджского университета.

Дарья Акимова
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