На этой неделе в Татарстане ожидается похолодание до -9 градусов и снег

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе похолодает. По прогнозу синоптиков, дневные температуры опустятся до 0 градусов и ниже, ожидаются дожди и мокрый снег.

Во вторник, 9 ноября, в Татарстане прогнозируется дождь, вечером с мокрым снегом. Ночью ожидается сильный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночные температуры составят +1..+6 градусов, дневные — от +3 до +8 градусов.

В среду, 10 ноября, в республике сохранится такая же погода. Ночью возможен мокрый снег и снег. Днем осадков не прогнозируется. Северный ветер ночью понизит температурный фон до -1..-6 градусов. Днем ожидается не выше 0..-4 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и утром в четверг, 11 ноября, в Татарстане сохранится малооблачная погода с минимальными температурами воздуха — ожидается от -4 до -9 градусов. Днем в западных районах республики пойдет мокрый снег. Дневные температуры составят +1..-4 градусов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, в Татарстане временам возможны осадки, в основном в виде снега. Ночью температуры опустятся до 0..-5 градусов, днем — до +1..-2 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в республике ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15—18 м/с. Днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Татьяна Демина