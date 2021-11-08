В Казани осужден поджигатель опорного пункта полиции

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В 3 года колонии строгого режима оценил Советский райсуд Казани умышленный поджог здания опорного пункта полиции в микрорайоне «Дербышки». Наказание 33-летнему Андрею Усачеву назначили с учетом рецидива — на момент преступления у него была непогашенная судимость, передает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель по делу, помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев запрашивал у суда срок в 4 года колонии строгого режима. Адвокат подсудимого просила о наказании ниже низшего предела, предусмотренного ч.2 т. 167 УК Ф (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, из хулиганских побуждений путем поджога, с причинением ущерба в значительном размере).

Сам Усачев в суде вину полностью признал, объяснил свои действия «сильным душевным волнением» после отказов участковых выдать ему бытовую характеристику для предоставления в уголовно-исполнительную инспекцию. Этот документ был нужен для решения вопроса о снятии административного надзора.

Судом установлено: 24 марта 2021 года Усачев приходил в ОПОП в Дербышках дважды. Первый раз с собакой, второй — с канистрой бензина, который разлил в помещении и поджег. В результате были уничтожены и повреждены мебель и техника полицейских. Люди не пострадали. Поджигатель скрылся, но вскоре был задержан.

Детали приговора — в материале «Реального времени».