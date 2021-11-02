Итоги дня: освобождение директора кранового завода Челнов, Москву скрыл туман, продолжение дистанта в вузах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 ноября.
- Верховный суд Татарстана освободил из-под ареста директора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова под запрет определенных действий. За время заключения под стражу ему предъявили обвинение в мошенничестве с оборонным заказом и уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда. Однако решение Советского райсуда Казани от 15 октября об аресте оспорили адвокаты и прокуратура. Представитель отдела надзорного ведомства указал в своем апелляционном представлении, что в основу решения суда положены недостоверные данные о том, что Тимербулатов пытался скрыться от следствия. Подробности — в материале «Реального времени».
- Законопроект о региональной власти, запрещающий главам регионов РФ именоваться президентами, не будет корректироваться из-за критической позиции парламентариев Татарстана. Такое заявление сделал один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он обратил внимание, что из внесенных в нижнюю палату российского парламента свыше 80 заключений на законопроект единственный отрицательный отзыв получен из Татарстана.
- Москву сегодня окутал сильный, «радиационный» туман, из-за чего пришлось прекратить авиасообщение. Были задержаны десятки авиарейсов, а самолеты, летевшие в столицу, садились в Нижнем Новгороде. Казанскому аэропорту из-за тумана пришлось принять за запасной аэродром семь авиарейсов. Одно судно, направлявшееся из Будапешта в Москву, и вовсе приземлилось в Киеве.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников. По его словам, беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах в последние несколько лет. На сегодняшний день в армии России используется 2 тысячи беспилотников.
- Начиная со следующего года и до 2030-го к мобильному интернету в Татарстане планируют подключить 624 населенных пункта, где насчитывается от 100 до 500 жителей. К широкополосному интернету подключили без малого 2,3 тыс. соцобъектов, а это почти на 80% больше запланированного, но пока 1 335 населенных пунктов республики сих пор не имеют возможности получить услуги мобильного интернета, так называемого LTE. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян не верить различным слухам о продлении нерабочих дней в стране — необходимо ориентироваться только на официальную информацию. При этом уже три региона заявили, что могут продлить режим выходных и после 7 ноября. Такая возможность рассматривается в Коми, Ульяновской и Амурской областях.
- После окончания нерабочих дней российские вузы смогут продолжить работу со студентами дистанционно, сообщили в Минобрнауки РФ. Однако при этом им необходимо контролировать успеваемость студентов, чтобы сохранить качество образования. Сессии также можно будет проводить дистанционно.
- В Набережных Челнах после взрыва газа в пятиэтажке началась проверка газового оборудования. Сейчас к газу подключены 184 916 квартир в 1 244 многоквартирных жилых домах, а также пять домовладений. Отмечается, что 532 квартиры в автограде отключены от подачи газа.
- В России за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации и других документов, связанных с COVID-19. Вместе с этим в МВД установили 293 лица, причастных к этим противозаконным действиям. Более тысячи сайтов, где предлагались нелегальные услуги, заблокировали.
- В Татарстане тем временем за выходные выявили свыше 40 нарушений антиковидных мер. В частности, некоторые магазины продолжали работать в ночное время, несмотря на запрет, а некоторые заведения общепита оказывали услуги гражданам без QR-кодов. Большая часть нарушений зарегистрирована в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске и Заинске.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России. Под них попали 140 граждан и 50 юридических лиц, имеющих отношение к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
- В Северной Осетии ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в России, Тимофей Марзоев. Весной ему исполнилось 105 лет. В день его рождения ему вручили сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны. Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии.
- Советнику главы «Роскосмоса» и экс-журналисту Ивану Сафронову вменяют новый эпизод в окончательном обвинении по делу о госизмене — передачу данных политологу Демури Воронину о Вооруженных силах РФ в Сирии. Как сообщил его адвокат Иван Павлов, следствие считает, что это произошло в декабре 2015-го, после чего Воронин якобы передал информацию представителям внешней разведки ФРГ и сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии. Сафронов свою вину не признает.
- В Татарстане планируют начать выдавать электронные паспорта во второй половине 2022 года — республика выбрана одной из трех пилотных площадок наряду с Москвой и Московской областью. Электронный паспорт сможет получить любой желающий — появится возможность замены имеющихся документов и оформления новых. Привычные бумажные паспорта при этом продолжат действовать.
- По прогнозу синоптиков, в Татарстане на этой неделе ожидаются дожди, мокрый снег и туман. В отдельные дни прогнозируется сильный ветер. Днем температура не превысят +8 градусов, а ночью опустится ниже нуля. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории страны в субботу, 6 ноября, установится температура выше нормы на 6—10 градусов.
- Для строительства трассы М-12 на сегодняшний день привлечено более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На технических площадках находится больше 3,5 млн тонн щебня и 3 млн тонн песка. Хуснуллин напомнил, что после введения в эксплуатацию трассы время в пути от Москвы до Казани сократится до 6,5 часа.
- Несмотря на то, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проблемы с нехваткой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» решены, некоторые регионы снова заявили, что препарат закончился. Без вакцины сейчас остается Башкирия. Поставки республика ожидает лишь после 7 ноября. Закончился «Спутник Лайт» и в Свердловской области.
- В казанском ЖК «Салават купере» в скором времени планируют открыть детскую и взрослую поликлиники. Пока Управление здравоохранения Казани готовит техзадание в Минстрой Татарстана. В медучреждение войдут взрослое и детское отделения, травмпункт и станция скорой помощи. Поликлиника будет рассчитана на 60 тысяч человек.
- В Адмиралтейской слободе в Казани утром загорелся особняк внештатного помощника президента Татарстана Рустама Минниханова и бывшего первого вице-премьера РТ Равиля Муратова. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал. По информации «Реального времени», Муратов давно перебрался в Крым. Возможно, дом пустой.
- Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина объявил словом 2021 года «спутник». В этом году россияне стали использовать его в речи в девять раз чаще, чем раньше. На втором месте оказалось слово «Афганистан», на третьем — «Северный поток», на четвертом — «перепись», на пятом — «импичмент».
- МВД России предложило снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в страну. По законопроекту мера может затронуть как иностранцев, так и лиц без гражданства. Вместе с этим МВД хочет собирать отпечатки пальцев у вступающих в гражданство РФ и тех, кто прибывает в Россию более чем на 90 дней.
- В соцсетях появилось видео из торгового центра в Нижнекамске, в котором посетителей пропускали без предъявления QR-кода. «Проходите, проходите. Мы здесь власть», — говорит женский голос, который, предположительно, принадлежит скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агине Алтынбаевой.
- Депутата Госдумы Евгения Марченко исключили из «Единой России» из-за голосования против федерального бюджета, который был одобрен фракцией. Как отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, в обязанность депутата входит открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также оказывать поддержку окончательно принятому решению.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономика Татарстан
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