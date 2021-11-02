В Адмиралтейской слободе загорелся дом бывшего первого вице-премьера Татарстана

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В Адмиралтейской слободе загорелся дом бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова. Особняк площадью 225 кв. м расположен на берегу Волги.



Дом вспыхнул в половине девятого утра. Жители долгое время не могли вызвать спасателей. Когда те приехали, возникли новые проблемы: в пожарных гидрантах упало давление, поэтому какое-то время тушить возгорание было нечем, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Дом принадлежит Равилю Муратову — внештатному помощнику Рустама Минниханова и бывшему первому вице-премьеру. Возгорание удалось потушить, сейчас спасатели занимаются разбором крыши. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации «Реального времени», Муратов давно перебрался в Крым. Возможно, дом пустой.

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Диана Жиленкова