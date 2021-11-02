Институт Пушкина назвал «спутник» словом года

Фото: Максим Платонов (архив)

Словом 2021 года в России объявлен «спутник». Согласно исследованию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, в этом году россияне стали использовать его в речи в девять раз чаще, чем раньше.

Популярность слова «спутник» ученые объяснили тем, что оно «прочно связано с названием российской вакцины», а в этом году жители России активно обсуждают вакцинацию от COVID-19 и признание «Спутника V» за границей.

На втором месте по частоте использования в России оказалось слово «Афганистан», на третьем — «Северный поток», на четвертом — «перепись». Топ-5 замкнуло слово «импичмент».

Исследование по выявлению слова года проводилось в три этапа, пишет ТАСС. На первом этапе ученые выделили наиболее дискуссионные темы 2021 года, на втором — тексты, отнесенные к наиболее обсуждаемым темам, и ключевые слова в них. На третьем этапе слова внесли в список по росту частотности употребления на фоне четырех предыдущих лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2020-м институт Пушкина назвал словами года слова «самоизоляция» и «обнуление». Частота их употребления в речи россиян выросла более чем в 10 раз.



Татьяна Демина