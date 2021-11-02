Три региона допустили продление нерабочих дней

Три региона допустили продление нерабочих дней после 7 ноября, пишет РБК. Такую меру не исключили губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководитель Амурской области Василий Орлов и глава Коми Владимир Уйба.

— Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости, — сказал Русских.

Фото: Максим Платонов

Орлов заявил, что власти Амурской области примут решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации.

— Мы проведем оперативный штаб, посмотрим, как нерабочая неделя скажется на статистике, повлияет ли разобщение на цифры по заболеваемости. Шестого числа будем принимать решение о продлении, — отметил губернатор Уйба.

В Новгородской области продлили нерабочие дни начиная с 8 ноября еще на неделю — до 15 ноября. Об этом объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба.

Алексей Нечаев