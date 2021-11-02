В России возбудили 503 уголовных дела о поддельных документах по COVID-19

В России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации и других документов, связанных с COVID-19, сообщили на сайте «МВД-Медиа».

— Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Максим Платонов

С 18 по 24 октября органами МВД России проведено 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в этой сфере.

Татарстанцы, предъявляющие чужой или поддельный QR-код, подлежат уголовной ответственности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

Алексей Нечаев