В Татарстане планируют начать выдавать электронные паспорта во второй половине 2022 года

В Татарстане могут начать выдавать электронные паспорта уже во второй половине 2022 года. Сообщает об этом ТАСС со ссылкой на замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

По его словам, работа по этому направлению ведется вместе с Минцифрой России. Федеральное ведомство является оператором проекта, а специалисты из Татарстана помогают ему.

Электронный паспорт сможет получить любой желающий. Будет предусмотрена и замена имеющихся документов, и выдача новых. Возможность получения бумажного паспорта останется. Помимо Татарстана, такие документы смогут получить жители Москвы и Подмосковья.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Ранее сообщалось, что в России электронные паспорта появятся не раньше июля 2023 года.

Дарья Акимова