В Татарстане планируют начать выдавать электронные паспорта во второй половине 2022 года
В Татарстане могут начать выдавать электронные паспорта уже во второй половине 2022 года. Сообщает об этом ТАСС со ссылкой на замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.
По его словам, работа по этому направлению ведется вместе с Минцифрой России. Федеральное ведомство является оператором проекта, а специалисты из Татарстана помогают ему.
Электронный паспорт сможет получить любой желающий. Будет предусмотрена и замена имеющихся документов, и выдача новых. Возможность получения бумажного паспорта останется. Помимо Татарстана, такие документы смогут получить жители Москвы и Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в России электронные паспорта появятся не раньше июля 2023 года.
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