В Татарстане 3 ноября ожидается туман

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду, 3 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане местами ожидается туман.

Синоптики прогнозировали туман в республике и в ночь на 2 ноября. В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что в условиях тумана возможны ДТП. Автовладельцам рекомендовали избегать резких торможений, отказаться от лишних маневров — перестроений, обгонов и опережений, и увеличить дистанцию с соседними машинами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Густой туман сегодня утром окутал Москву. Из-за этого в столичных аэропортах задержали и отменили многие авиарейсы. В частности, свыше 30 рейсов задержаны в Шереметьево.



Татьяна Демина