На этой неделе в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды на текущую неделю. Так, завтра, 3 ноября, на западе республики ожидается слабый дождь, а в отдельных районах ночью и утром — туман. Днем воздух прогреется до +1... +6 градусов.

В четверг, 4 ноября, днем местами по Татарстану пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Южный ветер усилится до 15—18 м/с. Ночная температура воздуха составит -1... -6 градусов, а дневная — 0... +5°С.

Небольшие осадки ночью ожидаются и в пятницу, 5 ноября. Также в течение суток сохранится сильный порывистый ветер. Температура составит ночью +2... -3°С, днем повысится до +3... +8°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные татарстанцы столкнутся с сильным порывистым ветром. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха составит +1... +6°С, днем — +3... +8 градусов.

Диана Жиленкова