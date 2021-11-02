Казанский аэропорт из-за тумана в Москве принял дополнительно семь рейсов

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани из-за неблагоприятных метеоусловий принял дополнительно семь рейсов, следовавших в Москву и Оренбург, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что четыре из семи рейсов на 15.00 мск отправлены далее по маршруту следования. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний.

Международный аэропорт «Казань» работает в штатном режиме, сообщили там.

Фото: Максим Платонов

Густой туман окутал Московский регион и другие территории в средней полосе России с вечера понедельника. В столице введен желтый уровень погодной опасности.