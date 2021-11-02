Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание о строительстве скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом он рассказал в своем «Инстаграме».

По словам Хуснуллина, уже сейчас более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники задействовано в подготовке к строительству. На технических площадках находится больше 3,5 млн тонн щебня и 3 млн тонн песка.

После введения в эксплуатацию дороги время в пути от Москвы до Казани сократится до 6,5 часа. Новая скоростная дорога поможет разгрузить федеральную дорогу М-7 «Волга» и повысить безопасность движения. Помимо этого трасса обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном.

В 2020 году замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин заявил, что строительство скоростной трассы М-12 Москва — Казань поможет создать вокруг Казани дорожное кольцо, аналогичное московскому.



Дарья Акимова