Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны

В Северной Осетии ушел из жизни старейший ветеран страны Тимофей Марзоев, сообщил глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

— Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории, — говорится в сообщении.

Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии.

Алексей Нечаев