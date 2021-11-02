В Челнах началась проверка газового оборудования

В Набережных Челнах началась проверка газового оборудования по поручению мэра города Наиля Магдеева. Сейчас к газу подключены 184 916 квартир из 1 244 многоквартирных жилых дома, а также пять домовладений, сообщили в пресс-службе исполкома.

Директор «Челныгаза» Мунавир Галиев заявил, что уже проверено 153 418 квартир, где подключен газ. Отмечается, что 532 квартиры отключены от подачи газа. Периодичность проверки газового обследования составляет не реже одного раза в год.

Фото: realnoevremya.ru

— За 30 дней можно обойти, обследовать те 532 квартиры, которые сейчас отключены от газа. Нужно составить график и обойти их сразу. Ответственность по посещению несет газовая служба, необходимо подключение глав районов для помощи в обеспечении доступа, — сказал Магдеев.

Вчера сообщалось, что мэр поручил провести полную проверку газового хозяйства города после взрыва газа в одном из жилых домов.



Алексей Нечаев