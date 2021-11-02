В ЖК «Салават купере» откроют взрослую и детскую поликлиники

В ЖК «Салават купере» планируют открыть детскую и взрослую поликлиники в скором времени. Такой информацией поделился в ходе прямого эфира в своем «Инстаграме» глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Для взрослого учреждения отведен земельный участок в жилом комплексе. Управление здравоохранения Казани готовит техзадание в Минстрой Татарстана. В поликлиническое отделение войдут взрослое и детское отделения, травмпункт и станция скорой помощи. Поликлиника рассчитана на 60 тысяч человек. В первую смену планируется принимать 500 человек взрослого населения и 250 детского.

Кроме этого, в жилом комплексе планируется открытие филиала Детской городской поликлиники №4. Сейчас идет поиск подрядчика для ремонта помещения.

Фото: realnoevremya.ru

В августе сообщалось, что в другом микрорайоне Казани — в «Солнечном городе» появятся филиалы детской и взрослой поликлиник. Они смогут обслуживать порядка 8 тысяч лиц старше 18 лет и 7,5 тысячи несовершеннолетних.



Дарья Акимова