В Госдуме не планируют менять законопроект о наименовании глав регионов из-за Татарстана

Законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться «президентами», не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что из внесенных в Госдуму свыше 80 заключений на законопроект единственный отрицательный отзыв получен из Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Крашенинников уточнил, что депутаты по сути ничего нового не внесли — «из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в проект».

Также он добавил, что заксобрания субъектов РФ после принятия закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» будут самостоятельно определять сроки полномочий губернаторов. Законопроект отдельной статьей также унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект, рассказал завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.



Алексей Нечаев