Ивану Сафронову вменили новый эпизод
Советнику главы «Роскосмоса» и экс-журналисту Ивану Сафронову вменяют новый эпизод в окончательном обвинении по делу о госизмене — передачу данных о Вооруженных силах РФ в Сирии политологу Воронину.
По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину данные о деятельности российской армии в Сирии. Тот затем якобы передал информацию представителям внешней разведки ФРГ и сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии.
«Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — написал в своем telegram-канале адвокат Сафронова Иван Павлов.
Сафронова задержали в июле прошлого года. Ему вменяли передачу одной из спецслужб НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. В начале ноября 2021-го стало известно, что ФСБ завершила расследование по его делу о госизмене.
До работы на госкорпорацию Сафронов был корреспондентом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Он специализировался на темах вооружения и оборонной промышленности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым