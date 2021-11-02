Ивану Сафронову вменили новый эпизод

Фото: Максим Платонов (архив)

Советнику главы «Роскосмоса» и экс-журналисту Ивану Сафронову вменяют новый эпизод в окончательном обвинении по делу о госизмене — передачу данных о Вооруженных силах РФ в Сирии политологу Воронину.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину данные о деятельности российской армии в Сирии. Тот затем якобы передал информацию представителям внешней разведки ФРГ и сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии.

«Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — написал в своем telegram-канале адвокат Сафронова Иван Павлов.

Сафронова задержали в июле прошлого года. Ему вменяли передачу одной из спецслужб НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. В начале ноября 2021-го стало известно, что ФСБ завершила расследование по его делу о госизмене.

скриншот: youtube.com

До работы на госкорпорацию Сафронов был корреспондентом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Он специализировался на темах вооружения и оборонной промышленности.



Татьяна Демина