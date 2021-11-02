Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России. Документ опубликован на его официальном сайте.

Согласно указу экономические и другие ограничительные меры введены против 140 граждан и 50 юридических лиц. Санкции коснулись россиян, имеющих отношение к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В список попали сеть магазинов Mere, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Фото: pixabay.com

В октябре Совет Евросоюза ввел санкции против россиян за «подрыв суверенитета Украины». В перечень попали 8 человек — сотрудники судебных органов Крыма и Севастополя.



Дарья Акимова