Директор челнинского кранового завода получил вольную, но к работе не вернется?

Прокурор ратовал за выход из СИЗО обвиняемого в преступлениях в сфере экономики

Фото: Ирина Плотникова

Уже в ближайшие часы из казанского СИЗО может выйти 50-летний Марс Тимербулатов, гендиректор и владелец Набережночелнинского кранового завода. Верховный суд Татарстана признал незаконным решение о его аресте и смягчил эту меру пресечения до запрета определенных действий — в том числе на общение со свидетелями по делу, в числе которых оказались многие подчиненные Тимербулатова. Это означает, что вернуться на завод и продолжить работу в ближайшее время он вряд ли сможет. Впрочем, не исключено — из СИЗО освобожденный отправится в больницу. Детали — в репортаже «Реального времени».

Ущерб по делу вырос до 557 млн рублей?



В заседании Верховного суда РТ участвовали два прокурора и два адвоката. Сам арестованный директор кранового завода больше молчал — из клетки в СИЗО-1, которую подключили по видео-конференц-связи. В прошлую пятницу его едва не госпитализировали в больницу для осужденных из-за высокой температуры. Об этом заявил суду защитник Рустям Валитов.

По ходатайству защиты к материалам приобщили пакет медицинских документов, свидетельствующих, что Марс Тимербулатов перенес операцию на сердце, но проблемы остались, он нуждается в постоянном наблюдении кардиологов и приеме определенных препаратов.

Председательствующий судья Андрей Телишев изложил суть дела — 15 октября по ходатайству следователя 5-го отдела Следкома по РТ Советский райсуд Казани арестовал Тимербулатова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве и уклонении от налогов. Согласно решению, фигурант скрылся от следствия, находился за пределами Татарстана, в связи с чем был объявлен в розыск. Следствие полагало, что он может скрыться за пределы РФ, и подкрепляло свое ходатайство рапортами сотрудников ФСБ. Еще одним доводом за посадку был факт — практически все свидетели являются подчиненными подозреваемого и находятся в служебной зависимости от него.

По ходатайству защиты к материалам приобщили пакет медицинских документов, свидетельствующих, что Марс Тимербулатов перенес операцию на сердце

В докладе судьи прозвучала информация — «размер ущерба по делу составляет более 557 млн рублей и со стороны защиты отсутствуют меры по его возмещению». Данная цифра весьма удивила защитников — в постановлениях СК о возбуждении дела цифры скромнее: 404,2 млн рублей в части неуплаты НДС и налога на прибыль путем предоставления в 2016—2019 годах фиктивных сведений о сделках с техническими контрагентами и еще 5 млн рублей похищенных, по версии силовиков, при исполнении военного госконтракта на модернизацию грузоподъемного оборудования. В предъявленном после посадки обвинении 557 млн рублей также не значатся...

Но вернемся к аресту. «С данным решением об аресте не согласилась, как ни странно, прокуратура», — подчеркнул судья Верховного суда РТ Телишев и перечислил доводы апелляционного представления и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением законности в сфере оборонно-промышленного комплекса Радмира Надыршина.

Прокурор: «Сведения рапорта ФСБ недостоверны»

В связи с экономической направленностью преступления и отсутствием правовых оснований для заключения Тимербулатова под стражу Надыршин просил — отменить решение о водворении фигуранта в СИЗО и избрать в отношении него запрет определенных действий. Напомним, эту же меру пресечения представители надзорного ведомства предлагали на заседании Советского суда 15 октября.

Вывод суда, что Тимербулатов скрывался от следствия, прокуроры считают безосновательным. И приводят хронологию:

в декабре 2019 года на НЧКЗ началась налоговая проверка;

15 июля 2021 года прокуратура Тукаевского района вынесла постановление о наличии признаков преступления в действиях должностных лиц предприятия;

13 сентября 2021-го данные материалы зарегистрировали в Следкоме;

в октябре 2021-го было возбуждено первое дело.

Первое дело — по уклонению от налогов — было возбуждено 12 октября в отношении Тимербулатова. В тот же день он был объявлен в розыск.

Позицию коллеги в Верховном суде поддержал прокурор Гайрат Маликов. Он просил удовлетворить и апелляционное представление, и жалобу защиты

— Следователь пояснила — розыск ей объявлен ввиду отсутствия подозреваемого на работе по месту проживания. Но в суде было установлено — Тимербулатов за два дня до возбуждения дела, 10 октября, вылетел с семьей в Калининград, чтобы отметить свой день рождения. Обратный билет был приобретен заблаговременно. Сведения рапорта ФСБ недостоверны, — указал в представлении прокурор Надыршин.

Также представитель надзорного ведомства констатировал — никаких документов в подтверждение попыток следователей-оперативников связаться с улетевшим директором — в суд не представлялись. Вывод представителя прокуратуры РТ: «Процедура задержания Тимербулатова при подобных основаниях и объявление его в розыск не в полной мере отвечают требованиям законодательства».

Также в своем представлении Надыршин отметил — суд первой инстанции «поверхностно исследовал» медицинские документы задержанного и оценку им не дал.

Позицию коллеги в Верховном суде поддержал прокурор Гайрат Маликов. Он просил удовлетворить и апелляционное представление, и жалобу защиты.

Защита: «оборонный ущерб» уже возмещен

Адвокаты Марат Заляев и Рустям Валитов также настаивали на незаконности объявления в розыск и ареста Тимербулатова. По их мнению, оперативники ФСБ и следователи были прекрасно осведомлены о намерении директора НЧКЗ вернуться, ведь бронировал документы по маршруту Нижнекамск — Москва — Калининград и обратно он еще в августе, а выкупал в оба конца перед вылетом. Достаточно было убедиться, что 13 октября в 12.15 Тимербулатовы вылетели в «Шереметьево» из «Храброво», а в 18.00 прошли регистрацию на рейс до аэропорта «Бегишево». Там-то в 19.50 «беглому» и устроили «жесткую посадку».

Заляев на заседании подчеркивал — несмотря на возбуждение дела, статусом подозреваемого его клиент не обладал, поскольку с постановлением о возбуждении его никто не знакомил, меру пресечения не избирал. Адвокат Валитов в свою очередь еще раз подчеркнул — Тимербулатов действительно серьезно болен.

Сам обвиняемый на заседании заявил лишь о том, что согласен с адвокатами

Сам обвиняемый на заседании заявил лишь о том, что согласен с адвокатами. Напомним, две недели назад в Советском райсуде он объяснял, почему не согласен с претензиями СК и ФСБ:

— Мы пытались установить, откуда взялась такая цифра 404 миллиона, у нас даже объемов таких не было. Кредиты в банке мы давно исчерпали в связи с отсутствием залогового имущества. К договору [по модернизации оборудования для военных] я никакого отношения не имею, в руках его не держал, не читал и физически не мог его подписать, потому что нахожусь на реабилитации.

По версии защиты, оборонный контракт подписывал зам Тимербулатова, и он это подтверждает.

Сегодня Верховный суд РТ под председательством судьи Андрея Телишева не стал отменять решение райсуда, однако внес в него значительные коррективы — заменил реальный арест на срок до 12 декабря запретом определенных действий. В частности, обвиняемому запретили выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра следующего дня, общаться со свидетелями по делу за исключением близких родственников, проживающих с ним по одному адресу, использовать средства связи и коммуникации, включая интернет — за исключением случаев вызова экстренных служб и звонков следователям. Отдельно суд прописал возможность Тимербулатову проходить обследование и лечение в медучреждении в условиях стационара.

Заметим, установленные запреты не предполагают возможности вернуться к полноценной работе во главе предприятия. Как сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемого, в отсутствие гендиректора на челнинском крановом заводе успели заключить допсоглашение с заказчиком по оборонному контракту и фактически возместили ущерб, поставив ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» продукцию на 6 млн рублей. Претензии силовиков на 400 млн рублей с лишним защитники считают завышенными.