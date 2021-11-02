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В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней

12:36, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян не верить различным слухам о продлении нерабочих дней в стране. По его словам, ориентироваться необходимо только на официальную информацию.

Он отметил, что субъекты РФ обладают особыми полномочиями в период пандемии коронавируса и, в частности, по поводу принятия решения о нерабочих днях. Оно является индивидуальным для каждого региона и зависит от эпидемиологической обстановки, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Новгородской области продлили нерабочие дни еще на неделю — до 15 ноября. Это первый регион, который пришел к такому решению. Вместе с тем власти ужесточат требования к работе организаций, некоторые из которых будут закрыты.

Диана Жиленкова
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