В Башкирии ожидают поступление 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» — сейчас препарата нет

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что республика ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» после 7 ноября, сообщает ТАСС.

— В настоящий момент у нас временно отсутствует «Спутник Лайт», он должен приехать после 7 ноября по графику доставки. По поставке ожидаем более 20 тыс. доз, и далее по графику, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 2 ноября в Башкирию поступило 2 124 458 доз вакцины от коронавируса, полностью прошли вакцинацию 1 349 177 человек.

В России вакцина «Спутник Лайт» доставляется по всей стране. Вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решили, заявил вчера глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев