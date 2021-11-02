Путин заявил, что российские военные могут эффективно отражать атаки беспилотников

Российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов. Об этом заявил лидер страны Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

Он отметил важность развития беспилотной авиации. По словам президента, та четко зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах в последние несколько лет. Она может быть эффективной и опасной. Путин напомнил об атаках террористов в Сирии с помощью беспилотников.

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По мнению главы государства, необходимо внедрять перспективные технологии, в том числе искусственный интеллект. Путин также уточнил, что сейчас на вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников, передает ТАСС.

Такую цифру обещал еще в конце лета глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Диана Жиленкова