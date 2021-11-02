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В выходные полицейские выявили свыше 40 нарушений антиковидных мер в Татарстане

16:53, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В выходные полицейские выявили свыше 40 нарушений антиковидных мер в Татарстане
Фото: Максим Платонов

В выходные полицейские выявили свыше 40 нарушений антиковидных мер, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Большинство из них были совершены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске и Заинске.

В частности, было выявлено:

  • 4 правонарушения по деятельности компьютерных салонов после 23.00;
  • 7 правонарушений за оказание услуг по курению кальяна;
  • 17 правонарушений по работе кафе и магазинов после 23.00;
  • 1 правонарушение по деятельности ломбарда и за оказание услуг без индивидуальных средств защиты;
  • 6 правонарушений за продажу непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 кв. м без проверки QR-кода;
  • 8 правонарушений за оказание услуг общественного питания без проверки QR-кода.
Фото: Максим Платонов

В Казани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За октябрь выявили 15 716 пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Общество Татарстан

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